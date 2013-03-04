У Кременчуці батько замість сиропу від кашлю дав дитині «Димексид»
Дитину 6 років госпіталізовано
У Кременчуці (Полтавська обл.) батько замість сиропу від кашлю дав дитині препарат для зовнішнього застосування «Димексид».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі міськуправління міліції.
За даними міліції, 3 березня до реанімації дитячої міської лікарні Кременчука було госпіталізовано 6-річну дитину, якій батько замість сиропу від кашлю дав «Димексид». За даними лікарів, у дитини опіки травної системи.
Довідка УНІАН. Димексид - протизапальний препарат для зовнішнього застосування, що має знеболюючі, антибактеріальні і протизапальні властивості. Застосовується при багатьох захворюваннях, зокрема при захворюваннях суглобів, ударах, ранах, у гінекологічній практиці тощо. Але найчастіше димексид застосовується у дерматології.