У Донецькій області повісився 11-річний школяр

У Краматорську Донецької області правоохоронці проводять розслідування за фактом самогубства 11-річного школяра.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, 3 березня в одному з житлових дворів на гілці дерева було знайдено повішеним тіло неповнолітнього. Під час огляду місця події працівники міліції виявили в кишені загиблого передсмертну записку.

Відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.120 Кримінального кодексу України (доведення до самогубства).

Для встановлення об`єктивних причин, що спонукали хлопця до такого вчинку, проводяться допити широкого кола осіб.

Слідство проводиться органами міліції. Прокуратура міста Краматорська здійснює процесуальне керівництво ходом досудового розслідування.