В Одесі у житловому секторі знайшли 6 гранат часів війни

В Одесі у суботу, 2 березня, під час проведення земляних робіт було знайдено 6 гранат Ф-1 часів Другої світової війни.

Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв`язків із ЗМІ і громадськістю головного управління ДСНС в Одеській області.

Згідно з повідомленням, о 15.46 до рятувальної служби Одеси надійшло повідомлення про виявлення боєприпасів від людей, які проводили земляні роботи у житловому секторі по вулиці Толбухіна. Піротехніки загону спеціального призначення вилучили ручні гранати і знешкодили.