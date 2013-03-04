На Прикарпатті матір передала 18-річну доньку в сексуальну «оренду»

В Івано-Франківській області до 3 років ув’язнення засуджено матір, яка змушувала свою доньку займатися проституцією.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області.

Як йдеться в повідомленні, слідство встановило, що 37-річна жителька одного із сіл Прикарпаття неодноразово знаходила для 18-річної доньки клієнтів, сама доставляла її у вказане ними місце і особисто забирала гроші.

«Більше того, мати-сутенерка домовилася з місцевим мешканцем, що передасть йому доньку в сексуальну «оренду» на три місяці за 15 тис. грн», - поінформували в прокуратурі.

Під час одержання цих грошей жінка була затримана правоохоронцями.

Суд визнав її винною у вчинені злочину, передбаченого ч. 2. ст. 302 ч. 1 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми) та засудив до 3 років позбавлення волі. Жінка оскаржила це рішення, однак апеляційна інстанція не знайшла підстав для пом’якшення вироку та залишила його без змін.