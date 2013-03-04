На Каховському водосховищі перекинувся човен з 4 рибалками
13:10, 04 березня 2013Новини регіонів
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Доля 2-ох невідома
2 березня, о 15 год. 55 хв. на Каховському водосховищі поблизу с. Велика Знам’янка Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області перекинувся човен з чотирма рибалками, двоє з них самостійно дісталися до берега.
Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, станом на 7 годину ранку 3 березня доля двох рибалок невідома. До їх пошуку залучено підрозділи Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області.
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