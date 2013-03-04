У Києві 15% злочинів діти вчиняють у стані сп’яніння

У Києві 15% злочинів діти вчиняють у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомив прокурор Києва Микола Бескишкий на координаційній нараді керівників правоохоронних органів, поінформували УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації столичної прокуратури.

Зокрема, він зазначив, що завдяки введенню в дію нового Кримінального процесуального кодексу України та запровадженню Єдиного реєстру досудових розслідувань стало можливим побачити об’єктивну картину щодо стану злочинності серед неповнолітніх.

«З моменту введення в дію нового КПК до Єдиного реєстру досудових розслідувань по Києву зареєстровано 159 кримінальних проваджень стосовно неповнолітніх. Як з’ясувалося, 15% кримінальних правопорушень вчиняються дітьми у стані алкогольного сп’яніння, кожне третє правопорушення вчинено учнями безпосередньо в навчальних закладах, а найменшому правопорушнику, котрий спричинив тілесні ушкодження своєму ровеснику, ледь виповнилося 5 років», - зазначив М.Бескишкий.

За його словами, значна кількість злочинів вчиняються неповнолітніми через відсутність профілактичної діяльності.

«Кількість злочинів, вчинених дітьми, упродовж останніх декількох років залишаються значною. Та все через те, що органи кримінальної міліції звели свою діяльність лише до розкриття вже вчинених злочинів. Натомість, профілактика правопорушень серед дітей є не достатньою», – наголосив прокурор Києва.

Він зазначив, що мають місце випадки, коли правоохоронці не ставлять питання про притягнення до відповідальності підприємців, котрі продають дітям алкоголь та сигарети.

«Упродовж минулого року працівниками столичної міліції складено стосовно неповнолітніх близько тисячі протоколів про адміністративні правопорушення, 36% з яких – це куріння та вживання спиртних напоїв, поява у п’яному вигляді в громадських місцях. Лише за січень цього року вже складено 44 таких протоколи. Але часто правоохоронці не з’ясовують, де ця дитина придбала алкоголь та сигарети. Та як результат, не притягують за це продавців до відповідальності», - підкреслив М.Бескишкий.