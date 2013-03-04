На Харківщині в ліфтову шахту провалилася дитина

У Ізюмі Харківської області в ліфтову шахту провалилася дитина.

Про це повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС України в Харківській області.

Повідомлення про те, що 11-річна дівчинка впала в ліфтову шахту в будівлі колишнього універмагу по вулиці Паромній, 6 в Ізюмі надійшло 2 березня о 17.22.

Рятувальники, що прибули на місце виклику, за допомогою спеціального обладнання, опустились у 7-метрову шахту будівлі, закріпили дівчинку на рятувальні ноші та підняли на поверхню.

Дитина госпіталізована до районної лікарні з діагнозом подвійний перелом стегна.