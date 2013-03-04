На Харківщині в ліфтову шахту провалилася дитина
15:08, 04 березня 2013Новини регіонів
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Подвійний перелом стегна
У Ізюмі Харківської області в ліфтову шахту провалилася дитина.
Про це повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС України в Харківській області.
Повідомлення про те, що 11-річна дівчинка впала в ліфтову шахту в будівлі колишнього універмагу по вулиці Паромній, 6 в Ізюмі надійшло 2 березня о 17.22.
Рятувальники, що прибули на місце виклику, за допомогою спеціального обладнання, опустились у 7-метрову шахту будівлі, закріпили дівчинку на рятувальні ноші та підняли на поверхню.
Дитина госпіталізована до районної лікарні з діагнозом подвійний перелом стегна.
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