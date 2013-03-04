У Запоріжжі в ліфті загинула жінка

Надзвичайну подію в ліфті Запоріжжя 2 березня, в результаті якої, провалившись в ліфтову шахту, загинула немолода жінка, кваліфіковано як порушення правил безпеки при виконанні робіт підвищеної небезпеки.

Як повідомив УНІАН прокурор Комунарського району м. Запоріжжя Максим Кравченко, на даний момент попередня кваліфікація події – скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при виконанні робіт підвищеної небезпеки, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків).

Прокурор також відзначив, що зараз у рамках досудового провадження призначено низку експертиз, результати яких дозволять відновити картину події в повному обсягу і, можливо, вплинуть на зміну кваліфікації.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня в дев`ятиповерховому будинку по вул. Малиновського в Комунарському районі Запоріжжя місцева жителька, 1956 р.н. впала в шахту ліфта і одержала тяжкі травми, які згодом призвели до смерті

За попередніми даними, жінка біля полудня застрягла в ліфті між 5-м і 6-м поверхами. Співробітники ПРЕЖО №11, які прибули на місце події, відкрили двері кабіни і спробували допомогти немолодій жінці вибратися, але вона не утрималася і зірвалася вниз. До лікарні постраждалу доставили ще живою, але врятувати її не вдалося.

Ця подія – другий за останні три роки факт загибелі людини в ліфтах м. Запоріжжя: у січні 2010 р. в Орджонікідзевському районі Запоріжжя в багатоповерхівці по вул. Тбіліській через несправність ліфта загинула 20-річна Яна Лепехіна. Жінку, яка була на 5-му місяці вагітності, затиснуло дверима підйомника, після чого ліфт рушив вгору і фактично роздавив її між поверхами. Мати загиблої намагається добитися покарання винних у судах до цих пір.