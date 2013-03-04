У Львові від отруєння чадним газом постраждали 5 осіб
15:25, 04 березня 2013Новини регіонів
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У тому числі двоє дітей
2 березня, о 20.40 у м. Львів по вул. Грюнвальдська, 6, у квартирі на третьому поверсі триповерхового житлового будинку, від отруєння чадним газом постраждало 5 осіб, у тому числі двоє дітей (2009 та 2000 р.н.).
Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, постраждалих у стані середнього ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарень міста.
Причина отруєння встановлюється.
На місці події працювала оперативна група Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області.
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