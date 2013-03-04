У Львові від отруєння чадним газом постраждали 5 осіб

2 березня, о 20.40 у м. Львів по вул. Грюнвальдська, 6, у квартирі на третьому поверсі триповерхового житлового будинку, від отруєння чадним газом постраждало 5 осіб, у тому числі двоє дітей (2009 та 2000 р.н.).

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, постраждалих у стані середнього ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарень міста.

Причина отруєння встановлюється.

На місці події працювала оперативна група Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області.