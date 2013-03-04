У центрі Дніпропетровська виявлено авіабомбу часів війни

У центрі Дніпропетровська виявлено авіаційну бомбу часів війни.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, сьогодні, 2 березня, близько 12.00 до служби «101» надійшло повідомлення про виявлення підозрілого металевого предмету під час проведення земельних робіт на пл. Жовтневій у Дніпропетровську.

На місце події виїхала оперативна група ГУ Держслужби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області, яка ідентифікувала предмет як авіабомбу часів війни ФАБ-100.

Місце знахідки огороджено та взято під охорону співробітниками міліції.

На місці працюють піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, які проводять роботи щодо вилучення авіабомби та подальшого її вивезення та знешкодження за межами міста.

Додатково обстежується прилегла до знахідки територія на наявність можливих боєприпасів часів війни, зазначається в повідомленні.