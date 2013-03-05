У Криму двоє робітників загинули унаслідок падіння з вежі

У Криму двоє промислових альпіністів загинули унаслідок падіння з телекомунікаційної вежі під час виконання висотних робіт.

Як повідомила УНІАН прес-служба кримського управління ДСНС, нещасний випадок стався 4 березня у Першотравневому районі півострова.

"Промислові альпіністи впали, і дістали не сумісні з життям травми", - йдеться у повідомленні. Обом загиблим по 32 роки, вони мешканці Сімферопольського району.

На місці події працювали співробітники міліції. Інші подробиці інциденту на даний момент не повідомляються.