Чернігівщина: на залізничному переїзді загинув чоловік

У Чернігівській області внаслідок зіткнення електропотягу з автомобілем загинув чоловік.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

Трагедія сталася вранці сьогодні, 5 березня, на залізничному переїзді поблизу с. Липів Ріг Ніжинського району. Електропотяг №843 сполученням "Неданчичі-Ніжин" зіткнувся з автомобілем ВАЗ-2115. Внаслідок цього водій автомобіля, 1975 року народження, загинув. На даний час рух електропотягу зупинено. Поводяться оперативно-слідчі дії.