Чернігівщина: на залізничному переїзді загинув чоловік
11:44, 05 березня 2013Новини регіонів
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Електропотяг зіткнувся з авто
У Чернігівській області внаслідок зіткнення електропотягу з автомобілем загинув чоловік.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.
Трагедія сталася вранці сьогодні, 5 березня, на залізничному переїзді поблизу с. Липів Ріг Ніжинського району. Електропотяг №843 сполученням "Неданчичі-Ніжин" зіткнувся з автомобілем ВАЗ-2115. Внаслідок цього водій автомобіля, 1975 року народження, загинув. На даний час рух електропотягу зупинено. Поводяться оперативно-слідчі дії.
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