На Київщині можна буде пройти безкоштовну діагностику онкозахворювань згідно зі світовими стандартами

6 березня о 15:00 у Васильківській міській лікарні відбудеться запуск пересувного медичного комплексу «Мобільна жіноча консультація», у рамках партнерського проекту Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» та Національного інституту раку. Протягом двох тижнів мешканці міста зможуть пройти діагностику онкозахворювань молочної залози і раку шийки матки за європейським зразком. Надалі комплекс буде працювати на постійній основі в інших містах і областях України, де фонд реалізує програму «Рак виліковний».

«Мобільна жіноча консультація» – це спеціалізований пересувний медичний комплекс на базі 18-метрового трейлера, який призначено для масового обстеження жінок з метою раннього виявлення раку грудної залози і раку шийки матки за європейським зразком. Комплекс є актуальним для районів, віддалених від спеціалізованої медичної допомоги. А також для великих міст, враховуючи відсутність якісної мамологічної діагностики. Потужність мобільної консультації дозволяє проводити безкоштовне, анонімне та безпечне обстеження близько 5 тисяч жінок щороку. Комплекс може обслуговувати також людей з обмеженими можливостями. Для цих цілей в автомобілі встановлений спеціалізований підйомник з гідравлічним приводом.

Учасники події:

- Ірина Акімова, перший заступник Голови Адміністрації Президента України;

- Анатолій Присяжнюк, голова Київської обласної державної адміністрації;

- Ігор Щепотін, директор Національного інституту раку;

- Анатолій Заболотний, директор фонду Ріната Ахметова «Розвиток України»;

- Представники Міністерства охорони здоров’я, лікарі.

Запрошуємо представників ЗМІ до участі у прес-турі* та презентації можливостей «Мобільної жіночої консультації».

Місце та час події:

Київська обл., м. Васильків, вул. Декабристів, 87, Васильківська центральна районна лікарня.

Дата: 06.03.2013р.

Початок о 15:00.

*До м. Васильків та в зворотній бік буде організовано трансфер від ст. м. «Палац України».

Виїзд автобуса планується о 14:00. Повернення до Києва – о 18:00. За додатковою інформацією та акредитацією звертайтеся за номерами +38 044 502 52 12, +38 050 474 34 42 або на ttregobchuk@fdu.org.ua