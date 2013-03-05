В Одеській області на території насосної станції знайшли 4 снаряди

У Одеській області у понеділок, 4 березня, на території насосної станції знайдено 4 снаряди часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС в Одеській області, артилерійські снаряди калібру 125 мм виявлено об 11.50 у місті Котовськ на території підприємства «Котовськ Водоканал» у ході проведення земляних робіт. Знищення снарядів заплановане рятувальниками на сьогодні, 5 березня.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого на території насосної станції «Котовськ Водоканал» під час проведення земляних робіт було знайдено 30 снарядів часів війни калібру 45-76 мм.