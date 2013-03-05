На Житомирщині досі шукають двох зниклих братів

13:16, 05 березня 2013
Новини регіонів
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4-річного Андрія та 3-річного Даніїла

На Житомирщині досі шукають двох зниклих братів із Радомишльського району області та зниклого хлопчика з Коростишева.

Про це кореспонденту УНІАН розповіла керівник прес-служби ДС НС Ірина Романюк.

За її словами, наразі тривають пошуки двох малолітніх братів у Радомишльському районі – 4-річного Андрія Левенчука та його 3-річного брата Даніїла. Також продовжують пошуки хлопчика з Коростишева 2003 р.н., який пішов із дому та не повернувся.

"Сьогодні розрубали лід в одному з найбільш проблемних місць на річці Мика біля села Глиниця, де найчастіше знаходять людей, що потонули. Там водолази ретельно обстежать дно річки ", - розповіла І. Романюк.

Вчора пошуки дітей тривали весь день, шукачі обійшли два найближчих до села Глиниця населених пункти — Кичкирі та Садове.

Як розповіла УНІАН керівник Відділу громадських зв`язків УМВС України в Житомирській області Алла Ващенко, до пошуку братів щодобово залучається міліція, у тому числі курсанти житомирського училища міліції, бійці спецпідрозділу «Беркут», додаткові наряди патрульної служби та військовослужбовці внутрішніх військ.

За дні пошуків правоохоронцями разом із громадою обстежено навколишню територію загальною площею понад 2 тисячі гектарів, опитано більше 400 мешканців сусідніх сіл та оглянуті 150 нежилих будинків у прилеглих населених пунктах, де могли знайти тимчасовий притулок двоє хлопчиків.

Водночас водолази продовжують обстежувати місцевий став. Площа водойми складає близько 22 га, а глибина місцями сягає 3 м. Робота ускладнюється також тим, що більша частина ставу вкрита кригою, яка не дає можливості повноцінно оглянути дно.

“На даний час розпочали зняття криги з водойми та продовжуємо пошукові заходи із залученням додаткових сил дайверів, - повідомив УНІАН начальник УМВС України в Житомирській області Анатолій Лазарев.

Правоохоронці також перевірятимуть й інші можливі версії розвитку подій.

Як повідомляв УНІАН, зниклих 28 лютого в селі Глиниця двох хлопчиків - чотирирічного Андрія та трирічного Даніїла, які грались поблизу річки без догляду дорослих, досі не знайшли, пошуки продовжуються.

Також тривають також пошуки хлопчика Дениса Саломатіна з Корстишева 2003 р.н., який пішов із дому та не повернувся.

До цього часу його місце знаходження невідоме. Хлопчик хворий на аутизм, погано розмовляє.

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