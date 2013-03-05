Рівень захворюваності на грип в столиці нижче епідпорогу на 15%

Головне управління державної санітарно-епідеміологічної служби в місті Києві інформує: за дев’ятий календарний тиждень поточного року (25 лютого – 3 березня 2013 р.) зареєстровано 24 тис. 378 хворих на грип та ГРВІ, інтенсивний показник на 10 тисяч населення склав 86,7, що нижче епідемічного порогу на 15,3% (епідпоріг на 9-му тижні – 102,4).

Фахівці зазначають, що порівняно з попереднім тижнем, спостерігається зростання захворювання на 0,7%, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Загалом з 1 січня до 25 лютого 2013 року у вірусологічній лабораторії міста проведено 218 досліджень зразків матеріалів від хворих на грип та ГРВІ методом імунофлюоресцентної мікроскопії, виявлено 11 позитивних результатів респіраторно-синцитиального вірусу. 31 досліджень зразків матеріалів від хворих на грип та ГРВІ було зроблено методом полімеразно-ланцюгової реакції, ідентифіковано 13 вірусів грипу А.

У Департаменті охорони здоров’я наголошують: найкращим профілактичним засобом проти грипу визнано саме вакцинацію. Так, станом на 4 лютого проти грипу в столиці щеплено 15 767 осіб.