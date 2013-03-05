У Дніпропетровську викрили склад контрабандних інгредієнтів для виготовлення суші

У Красногвардійському районі Дніпропетровська співробітники податкової міліції вчора, 4 березня, виявили склад оптової та роздрібної торгівлі контрабандними інгредієнтами з Китаю, Тайваню та В’єтнаму для виготовлення суші.

Про це УНІАН повідомив представник управління податкової міліції ДПС у Дніпропетровській області Олександр Громадський.

До асортименту контрабандної продукції також входили екзотичні товари - «сушений геккон», «морський огірок» та «горілка з плазунами».

На жоден вид товару в продавців складу не було сертифікату якості та будь-яких документів щодо походження продукції. Також відсутні документи які регламентують зберігання та реалізацію продуктів харчування.

Контрабандна продукція реалізувалася пересічним громадянам та в мережі ресторанів, що спеціалізуються на стравах азіатської кухні.

Власника контрабандної продукції наразі не встановлено. Орієнтовна вартість вилучених продуктів - 0,5 млн грн.

Зберігання та реалізація контрабандної продукції підпадають ст. 164 Кодексу України про адмінправопорушення.