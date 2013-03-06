У Слов’янську чадним газом отруїлися чотири особи

У м. Слов’янськ Донецької області через отруєння чадним газом були госпіталізовані чотири особи, серед яких одна дитина, 2002 р.н.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, потерпілих госпіталізовано до лікувальних закладів м. Слов’янська.

Ймовірна причина отруєння – несправність газового котла.