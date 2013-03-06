Полтавщина: чоловік через нещасливе кохання наївся отрути

У Полтавській області чоловік через нещасливе кохання вирішив накласти на себе руки і наївся щурячої отрути.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань зв`язків з громадськістю управління МВС України в Полтавській області, 4 березня в реанімаційне відділення Великобагачанської районної лікарні (Полтавська область) було доставлено 30-річного жителя району.

Чоловік після вживання спиртних напоїв намагався помиритися з колишньою дружиною. Жінка не захотіла миритися з колишнім чоловіком. Після цього він вирішив покінчити життя самогубством і наївся щурячої отрути.

Чоловік вижив. На сьогодні його стан здоров`я задовільний.