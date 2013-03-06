У Львові без гарячої води залишилися мешканці 14 багатоповерхівок

В середу, 6 березня, у Львові через прорив на тепломережі без гарячого водопостачання залишилися мешканці 14 житлових будинків.

Як повідомили УНІАН у Львівському міському комунальному підприємстві «Львівтеплоенерго», сьогодні призупинено подачу гарячої води до 14 будинків БУ №4 КЕВ м. Львова через порив на трубопроводі гарячої води.

Зокрема, на час ліквідації пориву призупинено подачу гарячої води до будинків на вулиці Стрийській, 47,49,53,55,57,59,61,63,65,69,71, вулиці Гашека, 20-а, 22-а, вулиці Скорини, 28.

Довідка УНІАН. У місті Львові на вулиці Стрийській, куди припинено гаряче водопостачання, знаходяться житлові багатоповерхові будинки, серед яких є 14-поверхові будинки.