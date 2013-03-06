На Житомирщині зниклих дітей досі не знайшли

На Житомирщині під час пошуків зниклих малолітніх братів рятувальниками та активістами села Глиниця Радомишльського району області вчора було зроблено 18 лунок для роботи водолазів, однак дітей досі не знайшли.

Про це повідомила УНІАН керівник прес-служби ДСНС у Житомирській області Ірина Романюк.

"Вчора, 5 березня, рятувальниками та активістами села Глиниця було зроблено 18 лунок для роботи водолазів. Водолази з Житомирської обласної служби безуспішно обстежили вже майже усе дно річки Мика, а міліція та рятувальники обійшли двори найближчих до Глиниці сіл Нова Юрівка, Кичкирі, Юрівка та Брід",- сказала вона.

Сьогодні зранку водолази продовжили обстеження акваторії річки Мика, а міліція продовжила оперативно-розшукові заходи.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого о 21:00 до служби цивільного захисту в Радомишльському районі надійшло повідомлення про те, що в селі Глиниця зникли двоє хлопчиків, 2008 та 2009 років народження. Пошуки, що були розпочаті в той же день, виявилися безуспішними.

Також наразі тривають пошуки хлопчика Дениса Саломатіна з Коростишева 2003 р.н., який пішов із дому та не повернувся.