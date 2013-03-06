На Київщині почала працювати сучасна мобільна жіноча консультація з діагностики онкозахворювань

У Василькові Київської області почав працювати пересувний медичний комплекс “Мобільна жіноча консультація” з діагностики онкозахворювань за світовими стандартами.

Як передає кореспондент УНІАН, комплекс працюватиме у рамках партнерського проекту Благодійного фонду Ріната Ахметова “Розвиток України” та Національного інституту раку.

На презентації мобільної консультації були присутні перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина Акімова, перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Качур, голова Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк, директор Благодійного фонду Ріната Ахметова “Розвиток України” Анатолій Заболотний, а також директор Національного інституту раку Ігор Щепотін.

Мобільна жіноча консультація представляє собою спеціалізований пересувний медичний комплекс на базі 18-метрового трейлера. Передбачається, що в ньому безкоштовно проходитимуть обстеження всі бажаючі жінки з метою раннього виявлення раку грудної залози і раку шийки матки. Комплекс складається з трьох блоків: приймального відділення, маммографічного та гінекологічного кабінетів, які обладнані найсучаснішим медичним устаткуванням.

Як зазначалось на презентації, обстеження жінок проводитимуть лікарі Інституту раку, які паралельно навчатимуть місцевих лікарів працювати на обладнанні та самостійно працювати. Фахівці зазначали, що послуги мобільної жіночої консультації є актуальними для районів, віддалених від спеціалізованих стаціонарних медичних закладів, а також для міст, жителі яких в лікарнях не можуть отримати якісну маммологічну діагностику. Потужність мобільної консультації дозволяє проводити безкоштовне та безпечне обстеження близько 5 тисяч жінок щороку, приблизно 20 пацієнтів за зміну. Комплекс також може обслуговувати людей з обмеженими можливостями, адже для цього в автомобілі є спеціальний підйомник з гідравлічним приладом.

Як повідомив А.Заболотний, вартість комплексу “Мобільна жіноча консультація” становить 4,3 млн грн, що повністю профінансовано Фондом Ахметова в рамках програми “Рак виліковний”, яка спрямована на розвиток онкологічної служби України та забезпечення доступної діагностики для населення.

Передбачається, що мешканки Василькова протягом двох тижнів зможуть пройти обстеження у пересувній консультації, а після цього ще протягом трьох місяців комплекс переїжджатиме в інші населені пункти Київської області.

За інформацією А.Заболотного, фонд отримав заявки на роботу Мобільної жіночої консультації з Дніпропетровська, Львівської та Івано-Франківської областей. Найближчим часом на сайті фонду, а також на сайті Національного інституту раку буде оприлюднено графік роботи цього медичного комплексу в різних регіонах.

Своєю чергою І.Акімова наголосила, що робота Мобільної жіночої консультації стане вагомим внеском у діяльність закладів первинної медичної ланки, спрямованих на виявлення у громадян онкозахворювань на ранніх стадіях.

“В Україні динаміка онкозахворювань несприятлива — вона росте, має тенденцію до росту. За даними Інституту раку, жінки репродуктивного віку в півтора рази частіше помирають від раку молочної залози, ніж від серцево-судинних захворювань. Тобто, проблема є, і її потрібно вирішувати. І вирішувати не на словах, а на ділі. І мені здається, що сьогоднішня подія — це один з прикладів, коли дійсно справою робиться конкретний крок вперед для вирішення цієї проблеми”, - сказала І.Акімова.

Довідка УНІАН. Протягом п’яти років Фонд Ріната Ахметова реалізує програму “Рак виліковний”, що спрямована на устаткування онкологічної служби сучасним високотехнологічним обладнанням і впровадження кращих світових практик діагностики та лікування раку в Україні. На її реалізацію виділено 315 млн грн.