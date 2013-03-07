У Луганській області чоловік вчинив акт самоспалення

6 березня, в 16.47 в чергову частину Ленінського РВ ЛМУ ГУМВС України в Луганській області від лікарів швидкої допомоги надійшло повідомлення про те, що біля будівлі колишнього ДБК, розташованого в м. Луганську (вул. Фабрична, 1) 39-річний житель г.Молодогвардійська, батько двох дітей, вчинив акт самоспалення.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в Луганській області, швидкою медичною допомогою чоловіка доставлено в Луганську обласну клінічну лікарню. Зараз він перебуває в реанімаційному відділенні у важкому стані.

Слідчо-оперативною групою та працівниками прокуратури, які виїхали на місце події, попередньо було встановлено, що потерпілий раніше за договором взяв у приватного підприємця, жителя м.Луганська, вантажний автомобіль «DAV» в оренду з подальшим викупом.

Через недотримання умов договору, власник забрав свій автомобіль. Не зумівши вирішити дане питання з господарем авто, потерпілий облив себе бензином і підпалив.

Даний факт зареєстрований. Проводиться перевірка.