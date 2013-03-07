У Сімферополі невідомий "замінував" вокзал

У Криму невідомий зловмисник зробив неправдиве повідомлення про замінування вокзалу в Сімферополі.

Як повідомила УНІАН прес-служба ГУ МВС у Криму, 6 березня до чергової частини Ялтинського міського управління міліції по лінії 102 зателефонував чоловік. Не представившись, він повідомив про те, що на вокзалі в Сімферополі закладено вибуховий пристрій, не уточнивши на якому саме.

Вибухотехніки не знайшли бомбу на сімферопольських автовокзалі та автостанціях і тепер міліціонери шукають «телефонного терориста».

«На всі вокзали й автостанції виїхали співробітники слідчо-оперативних груп і вибухотехнічної лабораторії, міліціонери-кінологи, керівництво кримського главку міліції, а також сили МНС і швидкої медичної допомоги. Співробітники міліції оточили потенційно небезпечні зони. При ретельному огляді підозрілі предмети не знайдено», - йдеться в повідомленні. Міліція встановила, що чоловік дзвонив із таксофона в Ялті.

Стаття 259 Кримінального кодексу України за свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян передбачає покарання у вигляді штрафу, арешту до шести місяців або обмежень свободи на строк до трьох років.