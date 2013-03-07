На програму «Турбота. Назустріч киянам» передбачено 440 млн грн

На реалізацію програми «Турбота. Назустріч киянам» 2013 року передбачено 440 млн грн, з яких 363 млн грн передбачено на виплати до свят, що майже на 140 млн грн більше, ніж минулого року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, окрім уже традиційних заходів, таких як одноразова матеріальна допомога, придбання засобів реабілітації, складне протезування, цьогоріч у рамках програми передбачені й нові.

Так, за інформацією директора Департаменту соціальної політики Тетяни Костюренко, у Києві діє програма «Діти столиці», однак виплати дітям-сиротам, дітям, які знаходяться під опікою чи перебувають у будинках сімейного типу, раніше не передбачались.

Також на відміну від минулого року у 2013 році передбачені кошти на забезпечення засобами гігієни та памперсами хворих, які постійно лежать.

Крім того, вперше включено положення щодо організації громадських робіт для безпритульних.

«Ми постійно співпрацюємо з безхатченками: допомагаємо їм і просимо, щоб вони допомагали нам. Однак, якщо раніше наш соціальний патруль лише годував їх за це, то тепер ми укладатимемо з ними контракти та платитимемо їм заробітну плату за громадські роботи. Тобто люди без певного місця проживання будуть забезпечені сезонними роботами», – повідомила Т.Костюренко.

У КМДА нагадали, що 21 лютого на сесії Київради проект рішення щодо фінансування програми «Турбота. Назустріч киянам» підтримали 77 депутатів.