Полтавщина: психоневрологічному диспансеру повернули землю

У Полтавській області прокуратура через суд повернула Пирятинському психоневрологічному диспансеру відібрані у нього 8 га землі, повідомляє прес-служба прокуратури області.

За даними прокуратури, днями Апеляційний суд Полтавської області задовольнив 4 апеляційних скарги прокуратури щодо 8 га землі, які були у користуванні лікувальної установи, і незаконно були передані у приватну власність.

«За позовами прокуратури суд скасував розпорядження голови Пирятинської райдержадміністрації про надання дозволів на розробку і затвердження проектів і технічної документації із землеустрою. Також визнав недійсними державні акти про право власності на земельні ділянки загальною площею 8 га, які неправомірно вибули з постійного користування Пирятинського психоневрологічного будинку-інтернату », - зазначається у повідомленні.

За даними прокуратури, ці 4 земляних ділянки площею 8 га розташовані уздовж автотраси Київ-Харків. У 2010 році розпорядженням голови Пирятинської райдержадміністрації земельні ділянки були передані у приватну власність чотирьом громадянам.