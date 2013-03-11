Жителя Одещини підозрюють у канібалізмі

В Одеській області затримано чоловіка, який підозрюється у вбивстві та канібалізмі. Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Одеській області. Згідно з повідомленням, в міліцію звернулася 26-річна мешканка одного з сіл Татарбунарського району, яка повідомила про зникнення своєї матері.

«Вона розшукувала матір, яку в останній раз бачила в будинку одного з односельців. Слідчо-оперативна група виїхала за вказаною адресою. Там працівники міліції виявили місце, де господар закопав розчленоване тіло розшукуваної», - повідомили у відділі.

Власник будинку пояснив, що конфлікт між ним і гостею виник після спільного вживання спиртних напоїв. Причиною розправи над жінкою стала підозра в тому, що вона вкрала гроші господаря. Чоловік завдав жертві декілька ударів по голові, а коли вона померла, виніс тіло у двір і розчленував.

За словами заступника начальника ГУМВС - начальника кримінальної міліції Анатолія Місюри, затриманий пояснив, що фрагменти тіла вбитої ним жінки він вживав в їжу, тому зараз він перевіряється на причетність до факту канібалізму.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України.