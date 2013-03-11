У Донецькій області на 1000 жінок припадає 830 чоловіків

Загальна чисельність жінок Донецької області складає 2,4 млн, і на кожну одну тисячу жінок припадає тільки 830 чоловіків.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики Донецької області.

Статистики відзначають, що спочатку в регіоні хлопчиків народжується більше. Так, за 2012 рік в області з`явилося на світ 20,687 тис. дівчаток - на 1,5 тис. менше, ніж хлопчиків. Чисельність чоловіків і жінок урівноважується у віці від 30 до 35 років, а в старшому віці через високу смертність чоловіків виникає і посилюється диспропорція. Для прикладу, у віці понад 55 років жінок більше, ніж чоловіків, у 1,7 рази, а більше 65 років - вдвічі.

У Донецькій області жінки не поступаються чоловікам за рівнем освіти, а в багатьох випадках і перевершують їх. Серед жінок, зайнятих в економіці регіону, частка дипломованих фахівців становить 62%, при цьому 32% жінок мають повну вищу освіту (серед працюючих чоловіків - відповідно 45% і 23%). Із загального числа студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації на дівчат в нинішньому навчальному році припадає 54%.

Жінки відрізняються досить високою професійною активністю, особливо після закінчення навчання. Якщо у віці від 15 до 25 років працюють або шукають роботу 45% всіх дівчат, то у віці від 25 до 30 років - три чверті, від 30 до 40 років - понад 80%, а від 40 до 50 років - 85% загальної чисельності жінок цього віку.

Жінки традиційно переважають серед працівників системи освіти - 82% всіх працівників цих установ та охорони здоров`я - 86%. Вони успішно трудяться також у фінансових установах - 72% і в органах державного управління - 73%. На підприємствах пошти та зв`язку, в готелях і ресторанах, у сфері культури, спорту, відпочинку та розваг на жінок припадає дві третини від загального числа зайнятих. Жінки становлять половину науковців області.

Але, статистики констатують, що жінки в Донецькій області більше схильні до ризику втратити роботу. Чисельність зареєстрованих в службі зайнятості області безробітних жінок на початок 2013 року склала 17,8 тис., або 62% всіх безробітних.

Незважаючи на те, що в сфері оплати праці дискримінації за статтю не існує, середня зарплата зайнятих в економіці області жінок нижче, ніж представників сильної статі. За 2012 середньомісячна заробітна плата жінок становила 2,7 тис грн, що на 37,5% менше, ніж зарплата чоловіків - 4,319 тис грн.

Це пов`язано, насамперед, з тим, що питома вага жінок вища в галузях з низьким рівнем оплати праці, а в промисловості, будівництві, на транспорті багато професій з більш високим заробітком традиційно є чоловічими.