У Тернополі сніговими брилами з дахів травмовано трьох людей

У Тернополі за два дні сніговими брилами з дахів травмовано трьох людей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в міському травмпункті, зокрема було травмовано подружжя в центрі міста на вул. Руській.

Брила заледенілого снігу масою орієнтовно 2-3 кг, яка впала з даху, травмувала як жінку, так і чоловіка.

У 39-річної тернопільчанки медики зафіксували струс головного мозку та розсічення голови, її 41-річного чоловіка із серйознішою травмою забрали в нейрохірургічне відділення обласної лікарні.

Як зауважили в травмпункті, аналогічний випадок трапився учора на вул. Хмельницького. 36-річну жінку, якій брила також впала прямо на голову, медики госпіталізували із струсом головного мозку.