У Тернополі сніговими брилами з дахів травмовано трьох людей
11:40, 11 березня 2013Новини регіонів
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Орієнтовно по 2-3 кг кожна
У Тернополі за два дні сніговими брилами з дахів травмовано трьох людей.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в міському травмпункті, зокрема було травмовано подружжя в центрі міста на вул. Руській.
Брила заледенілого снігу масою орієнтовно 2-3 кг, яка впала з даху, травмувала як жінку, так і чоловіка.
У 39-річної тернопільчанки медики зафіксували струс головного мозку та розсічення голови, її 41-річного чоловіка із серйознішою травмою забрали в нейрохірургічне відділення обласної лікарні.
Як зауважили в травмпункті, аналогічний випадок трапився учора на вул. Хмельницького. 36-річну жінку, якій брила також впала прямо на голову, медики госпіталізували із струсом головного мозку.
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