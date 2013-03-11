Наймолодшій мамі Тернопільщини - 13 років

На Тернопільщині у 2012 році наймолодшою матір’ю стала 13-річна дівчина. Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні статистики, загалом минулого року в області народжували 12 тисяч 202 жінки.

Частіше народжували жінки віком 20–24 роки (34,1%), 25–29 років (34%) та 30–34 роки (17,2%).

Наймолодшими матерями торік стали 13-річна жінка, четверо 14-річних та дев’ятнадцять 15-річних.

Також зареєстровано по одному випадку народження матерями віком 45 та 47 років, по два – 46-річними жінками, окрім цього одна 50-річна жінка народила двійнят.

З усіх народжених 970 дітей (7,9%) народили жінки, які не перебували в зареєстрованому шлюбі.

Загалом минулого року жінки області народили 5 тисяч 926 дівчаток і 6 тисяч 276 хлопчиків. Двійнятами ощасливили своїх чоловіків 130 жінок (у 2011 р. – 131), двоє жінок народили трійню (у 2011 р. – п’ятеро).