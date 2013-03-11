У Калуші через отруєння чадним газом загинуло 2 людей

У Калуші Івано-Франківської області через отруєння чадним газом загинуло двоє людей.

Як повідомили УНІАН у Державній службі надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області, 10 березня о 15.40 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №6 міста Калуш поступило повідомлення від чергового Калуського міського відділу УМВС про те, що близько 15:00 в Калуші у власному помешканні виявлено тіла загиблих двох людей – 52-річної власниці квартири та її 25-річної доньки.

Тіла загиблих направлено в морг Калуської ЦРЛ для проведення судмедекспертизи.

Попередня причина загибелі людей - отруєння чадним газом.

За оперативними даними Управління державної служби з надзвичайних ситуацій в області, з початку цього року на Івано-Франківщині через отруєння чадним газом загинуло 10 осіб.