Одещина: у водопровідній свердловині потонула 2-річна дитина

У Білгороді-Дністровському Одеської області 8 березня 2-річна дитина загинула, впавши у водопровідну свердловину.

Як повідомили УНІАН у головному управлінні ДСНС в Одеській області, до рятувальної служби міста Білгород-Дністровський надійшо повідомлення від 36-річної жінки про те, що в селі Маразліївка на вулиці Радянській на території приватного домогосподарства у водопровідну свердловину діаметром 300 мм впала 2-річна дитина.

Як з`ясувалося поки мати поралася по господарству, її син грав у дворі і впав у свердловину. Потім дитина сповзла по трубі на глибину близько 6 м і захлинулася у воді. Рятувальники за допомогою рятувального мотузка дістали загиблого на поверхню.