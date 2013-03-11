На Вінниччині від ураження струмом загинула 14-річна дівчина
13:52, 11 березня 2013Новини регіонів
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Неправильно змонтована лампочка
В селі Самгородок Козятинського району Вінницької області від ураження електрострумом загинула 14-річна дівчина.
Як повідомили УНІАН в управлінні ДСНС у Вінницькій області, 10 березня надійшло повідомлення про те, що в селі Самгородок 14-річна місцева жителька отримала смертельне ураження електричним струмом
Випадок стався через порушення правил монтажу та експлуатації електроприладів (обігрівальна лампа для саморобного інкубатора).
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