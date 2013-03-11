На Вінниччині від ураження струмом загинула 14-річна дівчина

В селі Самгородок Козятинського району Вінницької області від ураження електрострумом загинула 14-річна дівчина.

Як повідомили УНІАН в управлінні ДСНС у Вінницькій області, 10 березня надійшло повідомлення про те, що в селі Самгородок 14-річна місцева жителька отримала смертельне ураження електричним струмом

Випадок стався через порушення правил монтажу та експлуатації електроприладів (обігрівальна лампа для саморобного інкубатора).