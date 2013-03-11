Луганщина: жінка і двоє дітей отруїлися чадним газом

У місті Стаханов (Луганська область) 9 березня виникла пожежа у квартирі, під час якої постраждали жінка і двоє її малолітніх дітей.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю ГУМВС України в Луганській області, з опіками верхніх дихальних шляхів, отруєнням чадним газом 33-річна мати і її діти (син 2010 р. н., донька 2013 р. н.) були госпіталізовані до міської лікарні. Загрози життю постраждалих немає. Попередня причина пожежі - коротке замикання електропроводки.