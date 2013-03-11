В Енергодарі в каналі шукають 22-річного чоловіка

У Енергодарі Запорізької області в прогулянковому каналі другий день шукають 22-річного чоловіка, який 10 березня пізно ввечері вирішив викупатися й зник у воді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСНС у Запорізькій області, повідомлення про пригоду на «101» надійшло 10 березня о 21:00.

Як з`ясувалося в ході попереднього розслідування, троє чоловіків і одна жінка відпочивали в районі кафе-бару «Корал» у м. Енергодар. Близько 9 години вечора їх 22-річний товариш вирішив викупатися, пірнув у воду й не випірнув. Востаннє його бачили на відстані близько 20-25 м від берега, де глибина становить 4 м.

Рятувальники провели тралення дна каналу, але молодої людини не знайшли.

Сьогодні вранці до пошуків залучили водолазів аварійно-рятувального загону спецпризначення Запоріжжя.

Пошукові роботи тривають.