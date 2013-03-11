На Вінниччині розшукують зниклого 16-річного юнака

У Вінницькій області вже третю добу розшукують зниклого безвісти 16-річного юнака.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

За повідомленням, житель села Ракова Томашпільського району Вінницької області, студент Комаргородського аграрного ліцею 8 березня цього року біля 19.30 год. пішов з дому на дискотеку в село Липівка та до теперішнього часу не повернувся. Із заявою про зникнення юнака до міліції звернулась його мати.

Для встановлення обставин події на місце пригоди негайно виїхала оперативна група Томашпільського РВ УМВС. Під час проведення оперативних заходів на одному з подвір’їв у с. Липівка був знайдений мобільний телефон зниклого юнака. За кількасот метрів від подвір’я розташований ставок, частково вкритий кригою.

Зважаючи на з’ясовані обставини для обстеження берегів водойми та прилеглої території залучено особовий склад томашпільських правоохоронців у складі 15 чоловік особового складу на 4 одиницях техніки та 13 співробітників державної пожежно-рятувальної частини № 28 смт Томашпіль.

Поки що юнака не знайдено.