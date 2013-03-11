Херсонщина: на боєприпасі підірвався шукач металобрухту

У Цюрупинському районі Херсонської області поблизу села Раденськ на невідомому боєприпасі підірвався 35-річний місцевий житель.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління ДСНС у Херсонській області, вибух стався 7 березня у той момент, коли потерпілий шукав металобрухт за допомогою саморобного металошукача в лісосмузі поблизу колишнього Раденського військового полігону.

Чоловік підірвався на поки не ідентифікованому боєприпасі.

Постраждалого о 14.00 було доставлено до хірургічного відділення Цюрупинської районної лікарні у тяжкому стані з діагнозом роздроблення лівої стопи, закрита травма живота, численні забої обличчя і тулуба.

За даним фактом розпочато розслідування.

Довідка УНІАН. "Олешківські піски" - піщаний масив (арена), розташований на відстані 35 км на схід від Херсону. Розмір масиву - близько 15 км по діаметру. Олешківські піски є найбільшим піщаним масивом в Європі.

У 1956 році частину пустелі відвели під військовий авіаційний полігон "Херсон" для навчань з бомбометання і пуску ракет. Тут обладнали бомбардувальні мішені і мішені для стрільби - злітну смугу, стоянки літаків, поле для стрільби, батарею польових гармат, а також мішені для бомбометання з оптичними і радіолокаційними прицілами.

До 2004 року полігон використовувався за прямим призначенням - його бомбили різні типи військових літаків і вертольотів, у тому числі і стратегічні бомбардувальники збройних сил СРСР і країн Варшавського договору. Після розформовування частини, яка охороняла і обслуговувала полігон, було ухвалено рішення про передачу території місцевим органам влади.

З моменту закриття на полігоні проводилися роботи з розмінування. Останнє масштабне розмінування цієї території проводилося у 2008 році, де за 5 місяців було зібрано 1180 одиниць боєприпасів загальною масою 650 т. Після цього кошти на розмінування не виділялися, і розмінування не проводилося.

Згідно з Указом Президента України від 23 лютого 2010 року «Про створення в межах територій Цюрупинського і Голопристанського районів і Новокаховської міської ради національного природного парку "Олешківські піски", територія колишнього полігону увійшла до складу території парка. Загальна площа парка до 8 тис. га.