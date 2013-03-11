У Харкові чоловік поранив таксиста ножем та пограбував

У Харкові наряд Державної служи охорони при МВС України затримав чоловіка, який поранив ножем та пограбував таксиста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСО, інцидент трапився вчора, 9 березня, близько 23.00 в одному з районів міста.

В прес-службі зазначили, що ДСО має договір на охорону з однією із приватних структур, що надає громадянам послуги таксі. І саме завдяки наявності у потерпілого водія так званої тривожної кнопки співробітникам Держслужби охорони у стислі терміни вдалося розшукати й затримати кривдника, взявши у щільне патрулювання район, де було скоєно злочин.

Затриманим виявився раніше судимий місцевий житель. Стосовно нього відкрито кримінальне провадження за розбійний напад.

Крім того, затриманого направлено на експертизу, оскільки він поводив себе неадекватно і є підозри, що він перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, зазначили в прес-службі.