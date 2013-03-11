Чернігівщина: у громадянина Молдови вилучили 6 кг марихуани

На Чернігівщині в міжнародному пункті пропуску "Сеньківка" прикордонники спільно з митниками затримали близько 6 кг наркотиків, за попередніми висновками — марихуани.

Про це УНІАН повідомив помічник начальника Чернігівського прикордонного загону Олександр Дудко.

За його словами, сьогодні вночі під час процедури оформлення на виїзд автомобіля "Мерседес" під керуванням 31-річного громадянина Молдови спрацював службовий собака, натренований на виявлення наркотичних речовин.

Під час поглибленого огляду автомобіля в запасному колесі прикордонний наряд спільно з інспекторами митниці знайшли 21 пакет (близько 6 кг) з речовиною сіро-зеленого кольору. За попередніми висновками, це може бути марихуана. Для уточнення складу речовини, призначена відповідна експертиза.

Автомобіль та наркотики вилучено. У діях громадянина вбачається порушення ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотиків). Проводиться подальша перевірка.