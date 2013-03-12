У Києві 23 особи отруїлися тортом на корпоративі

У Києві з гострою кишковою інфекцією госпіталізовано 23 осіб, в тому числі 1 дитину, які отруїлися тортом на корпоративній вечірці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я з посиланням на Державну санітарно-епідеміологічну службу України.

П’ятеро осіб з середньою формою перебігу хвороби перебувають на лікуванні в інфекційному відділенні лікарні № 4; двоє осіб - в лікарні № 5, дев’ятеро осіб - в лікарні №9 та одна дитина - в лікарні № 2. Медична допомога надається їм у необхідному обсязі, запевнили в МОЗ, додавши, що решта захворілих з легкою формою перебігу хвороби.

При проведенні епідрозслідування зазначеного випадку встановлено, що 7 березня на корпоративному святкуванні за адресою: Київ, Голосіївський район, пров. Охтирський, 7, ТОВ «ДЦ «Україна» захворілі вживали торт, поінформували в МОЗ.

Встановлено, що торт було виготовлено в кафе «Бельгусто» ТОВ «ТС Плюс», за адресою: вул. Краснова, 27, Святошинський район Києва.

При перевірці дотримання вимог санітарного законодавства в зазначеному закладі встановлено низку порушень, а саме: відсутність необхідних умов для приготування кондитерських виробів з кремом та відсутність у 5 із 12 працівників відомостей про проходження медичного обстеження.

За результатами зазначеної перевірки головний державний санітарний лікар Голосіївського міжрайонного управління ГУ ДСЕС у Києві виніс постанову про тимчасову заборону функціонування кафе «Бельгусто» на період проведення епідрозслідування та з’ясування обставин виникнення спалаху. Крім того, директора ТОВ «ТС Плюс» Ю.Шматлая притягнуто до адміністративної відповідальності.

Тим часом лікарем-інфекціоністом поліклініки №3 Святошинського району Києва було проведено медичний огляд 9 співробітників кафе. За результатами огляду встановлено, що всі здорові; про 3-х відсутніх працівників повідомлено в лікарні за місцем проживання для подальшого медичного спостереження та обстеження.

Проводиться комплекс протиепідемічних заходів з локалізації та ліквідації спалаху. Ситуація перебуває на контролі Держсанепідслужби України.