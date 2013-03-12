У Донецькій області школяр «замінував» райвідділ міліції

У Донецькій області 10-річний школяр «замінував» будівлю Тельманівського районного відділу міліції.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС у Донецькій області, 11 березня о 16.47 до чергової частини Тельманівського райвідділу міліції надійшов дзвінок від невідомого, який повідомив, що в цій будівлі є міна.

За словами начальника Тельманівського райвідділу міліції Федора Гріппи, оскільки ввірений підрозділ є режимною установою, спочатку було переглянуто всі записи відеоспостереження, вивчено книгу прийому відвідувачів. Всі особи, які цього дня приходили до райвідділу міліції, пересувалися лише у супроводі правоохоронців. Потім своїми силами були перевірені всі службові кабінети, і предметів, що викликають підозру, виявлено не було. Вибухотехнічна служба, що приїхала пізніше, підтвердила, що в будівлі дійсно немає сторонніх небезпечних предметів.

В результаті проведення оперативно-слідчих заходів правоохоронці встановили і затримали зловмисника. Ним виявився 10-річний житель села Гранітне Тельманівського району, учень 5-го класу місцевої школи. Як пояснив сам «терорист», зателефонувати до міліції він вирішив з нічого робити.

Кримінальне провадження було відкрите за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об`єктів власності), проте надалі воно буде закрито у зв`язку з тим, що дитина не досягла віку, з якого наступає відповідальність.

Відповідати за скоєне будуть батьки хлопчика за ст.184 КУпАП (невиконання батьками обов`язків з виховання дітей). Санкція цієї норми передбачає попередження або штраф у розмірі від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.