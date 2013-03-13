Буковинські прикордонники затримали партію контрабандних сигарет

Партію контрабандних сигарет вартістю 600 тисяч гривень було затримано сьогодні вночі прикордонниками на ділянці відділу «Красноїльськ» (Чернівецька область) у рамках оперативно-профілактичних заходів «Рубіж».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, прикордонники помітили вантажний автомобіль, який рухався в бік українсько-румунського кордону. Транспортний засіб було зупинено, а водія та його пасажира затримано. Під час перевірки автомобіля марки ЗІЛ-131 було виявлено 140 ящиків тютюнових виробів українського виробництва марки Jin Ling та «Вічерой».

Долю затриманих вирішуватиме суд, тютюнові вироби буде передано відповідним органам, йдеться у повідомленні.