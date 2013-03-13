У Житомирі четверо малюків отруїлися у дитсадку

У Житомирі четверо дітей отруїлися у дитячому садку.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Держсанепідслужби у Житомирській області, отруєння сталося у період з 3 по 5 березня, однак результати бактеріологічних досліджень стали відомі лише сьогодні.

Діти, які відвідують ясельну групу дитсадка, були госпіталізовані до інфекційного відділення центральної дитячої міської лікарні з ознаками гострої кишкової інфекції.

У трьох малюків виявлено гастроентероколіт, в однієї дитини - харчову токсикоінфекцію.

У дитячому садку фахівці провели комплексне епідеміологічне розслідування. Обстежено усіх контактних дітей та персонал групи, харчоблоку і пральні.

Дітей з лікарні вже виписали, а дослідження вогнища інфекції триває.