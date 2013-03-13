У Запоріжжі прокуратура розслідує смерть немовляти

У зв`язку зі смертю немовляти у пологовому будинку № 9 у Хортицькому районі Запоріжжя прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом неналежного виконання професійних обов`язків медпрацівниками.

Як повідомив УНІАН прокурор Хортицького району Запоріжжя Олексій Воронов, підставою для початку досудового розслідування за ст. 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання професійних обов`язків медпрацівниками або фармацевтичними співробітниками) стало звернення родичів загиблої дитини.

У зверненні зазначається, що вони вимушені звернутися до прокуратури і міліції, оскільки причиною смерті дитини стали саме дії медиків, які не надали необхідної допомоги 32-річній породіллі, доставленій до пологового будинку «швидкою» у ніч на 5 березня.

«Вагітність протікала добре, дитина билася, проте дочку привезли і кинули: за її словами жодний лікар не підійшов до неї за ніч, хоча вона кликала. Їй і її чоловіку сказали, що пологи почнуть приймати зранку, але вранці серце дитини вже не билося. Ользі довелося народжувати вже мертву дитину. Причиною смерті дитини назвали внутрішньоутробну гіпоксію» - розповів журналістам батько породіллі Валерій Горобець.

Головний лікар пологового будинку № 9 Олена Комарова у розмові з журналістами заявила, що дитина була мертва вже коли породілля привезли до пологового будинку, а лікар, який її приймав, не сказав їй нічого про це, оскільки боявся «непередбаченої реакції».

«Надійшла до нас Ольга 5 березня о 0.35, у неї було діагностовано антенатальну загибель дитини - це загибель дитини до початку пологової діяльності. Але доктор, наскільки я знаю, їй про це не сказав. Вночі реакція у породіллі на цю новину могла б бути непередбаченою, лікар вирішив дочекатися ранку» - заявила О.Комарова.

Родичі загиблої дитини з даними заявами категорично не згодні, і стверджують, що вони суперечать реальності.

«Черговий лікар під час прийому оглянув Ольгу і сказав, що «перейми ще не такі, як треба». Сказав Ользі: йди, відпочивай, лягай спати, а о 8-й годині почнеш народжувати. І мене відправив додому – сказав: «Вам тут чекати немає чого, вона до 8-ї ранку не народить», – розповів чоловік породіллі Олександр Солоп.

Співробітники Хортицького райвідділу міліції, куди райпрокуратура направила матеріали для проведення досудового розслідування, продовжують опитування медиків, свідків події і родичів загиблої дитини.

За словами прокурора Хортицького району, службову перевірку за фактом того, що сталося, проводить також управління охорони здоров`я м. Запоріжжя.