У Черкасах протестували хворі на ниркову недостатність

У Черкасах близько 40 активістів громадської організації «Відроджене життя», перекрили центральний бульвар міста та міст через Дніпро.

Як передає кореспондент УНІАН, основна вимога, які висунули хворі на гостру ниркову недостатність, що проходять процедуру гемодіалізу у приватному центрі "Фрезеніус", – обласна влада має фінансувати їхнє лікування у цій клініці, а не у черкаській обласній лікарні.

Акцію протесту пацієнти центру розпочали на Соборній площі біля будівлі Черкаської облдержадміністрації. Вони розгорнули плакати з написами: "Де наші гроші на лікування?", "Гемодіаліз – це життя", "Дайте право на якісне лікування".

Вони вимагали, щоб влада не змушувала їх лікуватися в обласній лікарні, де, за їхніми словами, надають гірше лікування.

З мітингувальниками зустрівся начальник Головного управління охорони здоров’я ОДА Володимир Брожик, який запевнив, що до кінця березня влада сплатить майже 3 млн грн боргу перед "Фрезеніусом" за минулий рік. Він наголосив, що обласна влада гарантує, що районні та міські ради укладуть угоду із "Фрезеніусом". Крім того, ніхто не вимагатиме від пацієнтів діалізного медцентру «Фрезеніус», щоб вони переходили на лікування в обласну лікарню.

В,Брожик також пообіцяв мітингувальникам, що облдержадміністрація гарантує оплату послуг клініки впродовж року. Компанія "Фрезеніус" з цим погодилася і тому питання оплати послуг центру на цей рік вирішено.

Після зустрічі з керівником черкаської медицини пацієнти "Фрезеніусу", щоб довести серйозність своїх намірів, на 20 хвилин перекрили рух бульваром Шевченка під вікнами облдержадміністрації, а пізніше на кілька хвилин перекрили рух транспорту на мосту через Дніпро.

14 березня пацієнти «Фрезеніусу» мають намір у Києві провести акцію протесту під стінами Верховної Ради.

Довідка УНІАН. Fresenius Medical Care - провідна діалізна компанія, що опікує понад 119 тис. пацієнтів у всьому світі. Fresenius Medical Care володіє більш як 2500 клініками у світі. В Україні зареєстрована компанія Fresenius Medical Care Ukraine LLC, яка займається організацією діалізних центрів і управлінням діалізними центрами компанії Fresenius Medical Care в Україні.

Компанія має в Україні діалізні центри у Києві, Чернігові та Черкасах.