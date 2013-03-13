У Києві заплановане будівництво 95 спортмайданчиків

Протягом 2013 року в Києві передбачено будівництво 95 універсальних, комплексних та футбольних спортивних майданчиків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, про це сказав заступник голови КМДА Віктор Корж в ефірі телеканалу «Київ».

За його словами, крім того, до Дня Києва завершиться основний етап реконструкції легкоатлетичного манежу Київської міської школи вищої спортивної майстерності на проспекті Павла Тичини, 18.

Також на часі завершення реконструкції будівлі Льодового палацу дитячо-юнацького навчально-спортивного центру профспілок міста Києва «Авангард» на вулиці Мельникова, 46-А.

«Незважаючи на потужний потенціал і можливості, Київ потребує великої спортивної розбудови. Наразі ми завершуємо роботу з інвентаризації всіх спортивних залів у школах, технікумах, інститутах та на пришкільних майданчиках. Після цього разом із громадськими організаціями та із залученням позабюджетних ресурсів ми зробимо все, щоб уже цього року відновити та відкрити різноманітні спортивні об’єкти в столиці”, - пообіцяв В.Корж.

Він підкреслив, що, зокрема, сучасний оновлений легкоатлетичний манеж прийматиме не тільки кваліфікованих спортсменів із легкої атлетики, п’ятиборства, інших суміжних видів спорту, а й працюватиме на оздоровлення киян. Він висловив переконання, що цей об`єкт стане осередком масових занять фізичною культурою і працюватиме з максимальним навантаженням.

Заступник голови КМДА наголосив, що в рамках плану заходів з підготовки та проведення у Києві фінального турніру Чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу передбачено будівництво і реконструкція спортивних арен, відкриття нових і модернізація наявних відкритих ігрових баскетбольних майданчиків у парках і місцях відпочинку столиці. Також здійснюватимуться поточні й капітальні ремонти інших об’єктів фізкультурно-спортивної інфраструктури з метою приведення їхнього стану у відповідність до вимог ФІБА Європа. Одним із таких проектів є будівництво критого баскетбольного комплексу в Деснянському районі.