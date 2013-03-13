Міськрада Севастополя затвердила протитуберкульозну програму

Регіональну програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки затвердила сьогодні Севастопольська міська рада.

Як передає кореспондент УНІАН, програма була розроблена Севастопольською міськдержадміністрацією, відповідно до розпорядження Кабміну.

Представляв депутатам програму начальник Управління охорони здоров`я МДА Віктор Пологов, який нагадав, що в Україні з 1996 року реєструється епідемія туберкульозу. І хоча, за його словами, в останні роки ситуацію вдалося стабілізувати, однак вона залишається складною.

«Ми зіткнулися з проблемами: перше - проникнення туберкульозу в середовище ВІЛ-інфекції. Практично кожен четвертий з виявленим вперше туберкульозом страждає на ВІЛ-інфекцію. А також з`явилася форма мультирезистентного туберкульозу, яка не відповідає на стандартну протитуберкульозну терапію», - зазначив В.Пологов.

За словами начальника управління, програма передбачає всі необхідні додаткові напрямки діяльності.

В.Пологов повідомив, що з 59% вперше виявлених хворих на туберкульоз – люди, які не працюють, не мають постійного місця проживання і зловживають алкоголем.

Як повідомив журналістам перший заступник голови МДА Сергій Савенков, «фінансування програми буде забезпечуватися за рахунок міського бюджету. Загальний бюджет програми становить понад 25 млн грн до 2016 року. Вже в цьому році передбачено на реалізацію програми понад 2 млн грн».

«У ході реалізації програми ми маємо намір, як мінімум, на 5% знизити показник смертності від туберкульозу, забезпечити 100% хворих повноцінним лікуванням. Основна увага буде приділена забезпеченню ранньої діагностики туберкульозу, для цього передбачено практично повне оновлення обладнання», - сказав С.Савенков.