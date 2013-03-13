У Севастополі затверджено програму «Екстрена медична допомога»

Міська рада Севастополя затвердила цільову програму «Екстрена медична допомога» на 2013-2015 роки», головною метою якої є підвищення оперативності роботи бригад швидкої допомоги і зниження смертності від раптових захворювань і нещасних випадків.

Як передає кореспондент УНІАН, фінансування програми передбачено в сумі близько 1 млн грн.

Перший заступник голови міськдержадміністрації Сергій Савенков після завершення сесії міськради заявив журналістам, що виконання програми дасть можливість «підвищити оперативність роботи бригад швидкої медичної допомоги на 25-40%, знизити смертність від раптових захворювань і нещасних випадків на місці події і на шляху проходження».

За його словами, «після майже повного оновлення автомобільного парку швидкої допомоги минулого року наступне завдання - технічне оснащення по суті створеного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

С.Савенков повідомив, що «програмою передбачено введення засобів телеметрії, впровадження системи «Кардіолаб», що дозволить дистанційно знімати і розшифровувати ЕКГ». За його словами, у планах - створення пунктів тимчасового базування бригад швидкої допомоги, а також введення єдиної уніформи.

Він заявив, що керівництво Севастополя буде добиватися від держави одержання ще 10 автомобілів швидкої допомоги. «У планах також забезпечення бригад швидкої допомоги системою GPS і створення єдиного диспетчерського пункту. Це дозволить, з одного боку, здійснювати контроль роботи бригад швидкої медичної допомоги, а з іншого - скорочувати час прибуття до конкретного місця виклику», - сказав С.Савенков.