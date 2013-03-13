Підгризене бобрами дерево ледь не впало на автобус

У Житомирській області підгризене дерево ледь не впало на рейсовий автобус із пасажирами, який направлявся з Олевська до Києва.

Як розповіла УНІАН керівник прес-служби ДСНС у Житомирській області Ірина Романюк, сьогодні, 13 березня, біля 4 години ранку диспетчеру служби цивільного захисту в Олевському районі зателефонував пасажир рейсового автобусу типу «Богдан», що направлявся з Олевська до Києва.

Чоловік повідомив, що за околицею міста, безпосередньо перед автобусом, на проїжджу частину впало дерево. Водій, щоб ухилитися від зіткнення, зманеврував на узбіччя, екстрено загальмував, внаслідок чого автобус застряг у сніговому заметі. Допомога декількох пасажирів, що їхали в автобусі, не зрушила машину з місця.

Рятувальники пожежним автомобілем витягнули автобус на проїжджу частину дороги. Дерево, що утворило невеликий затор, розрізали та прибрали. Як з’ясувалося, його ще з осені підгризали бобри, і тепер, на початку весни, дерево не вистояло. Через падіння дерева дивом не постраждали пасажири.