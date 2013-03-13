На Київщині псевдо-священик просив у водіїв гроші «на храм»

У Київській області у рамках проведення операції «Розшук» працівники міліції затримали 48-річного чоловіка в рясі священнослужителя, який в час пік просив гроші на дорогах столиці та області на побудову храму та «освячував» автомобілі.

Як повідомили УНІАН у Відділі зав’язків з громадськістю ГУМВС України в Київській області, під час з’ясування особи виявилося, що його вже півроку розшукують правоохоронці Запорізької області.

Встановлено, що у травні минулого року затриманий зателефонував в запорізьку міліцію та повідомив про замінування квартири в багатоповерховому будинку. Після евакуації жителів міліціонери провели роботу зі встановлення місця перебування «мінера» та затримали його. Чоловіку призначили запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд, але той не з’являвся на судові засідання. В результаті було прийнято рішення про оголошення зловмисника в розшук.

У ВЗГ зазначають, що інформацію про будівництво храму на території Київської області священнослужителі не підтвердили, тож псевдо-священик опинився в Бориспільському райвідділі міліції.